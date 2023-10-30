В Миколаївській області вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Миколаївській області вибухи, там працює ППО по ударних безпілотниках, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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Раніше повітряну тривогу оголосили в Дніпропетровській та Миколаївській областях, через півгодини її скасували.
До цього тривога на півгодини оголошувалась у Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Під час її дії у Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи.
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