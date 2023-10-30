В Николаевской области произошли взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Несколько взрывов произошло в Николаевской области, там работаем ПВО по ударных дронах, сообщают Воздушные Силы Украины, передает УНН.
Детали
Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя полчаса ее отменили.
До этого тревога на полчаса объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Во время ее действия в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы.
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