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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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10:26 • 49466 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области произошли взрывы, работает ПВО

Киев • УНН

 • 42601 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Несколько взрывов произошло в Николаевской области, там работаем ПВО по ударных дронах, сообщают Воздушные Силы Украины, передает УНН

В Николаевской области произошли взрывы, работает ПВО

Детали

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, спустя полчаса ее отменили.

До этого тревога на полчаса объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Во время ее действия в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы.

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