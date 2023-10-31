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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Стали известны последствия ночной атаки на Полтавщину

Киев • УНН

 • 865987 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. российская армия ракетами атаковала Миргородский район Полтавщины. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Стали известны последствия ночной атаки на Полтавщину

Цитата

«Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Добавим

Кроме Полтавщины, ночью ПВО работала на Хмельнитчине и в Николаевской области

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