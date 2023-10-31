Стали известны последствия ночной атаки на Полтавщину
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. российская армия ракетами атаковала Миргородский район Полтавщины. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
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«Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.
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Кроме Полтавщины, ночью ПВО работала на Хмельнитчине и в Николаевской области.
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