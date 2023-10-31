У Білому Домі відповіли республіканцям щодо розділення фінансової допомоги України та Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Політизувати інтереси національної безпеки США – неприпустимо. Про це йдеться у заяві президента США, яку оприлюднила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр, передає УНН.
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За її словами, вимагати змін під час виконання потреб національної безпеки США, таких як підтримка Ізраїлю, та захист України від звірств росіян, - це розрив нормального двопартійного процесу і має руйнівні наслідки для американської.
Також Карін Жан-П'єр зазначила, що є "тверда двопартійна угода" про те, що в прямих інтересах національної безпеки США "допомогти Україні захистити свій суверенітет від жахливих злочинів, які скоюють російські війська проти тисяч невинних цивільних осіб".
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"Ці звірства включають огидне використання згвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - підкреслила прес-секретар.
Контекст
Раніше повідомлялося, що Майк Джонсон, обраний новим спікером палати представників Конгресу США, заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю має здійснюватись окремо.
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