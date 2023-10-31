В Белом доме ответили республиканцам о разделении финансовой помощи Украины и Израиля
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. Политизировать интересы национальной безопасности США – недопустимо. Об этом говорится в заявлении президента США, которое обнародовала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
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По ее словам, требование изменений при выполнении потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля, и защита Украины от зверств россиян, - это разрыв нормального двухпартийного процесса и имеет разрушительные последствия для американской безопасности.
Также Карин Жан-Пьер отметила, что есть "твердое двухпартийное соглашение" о том, что в прямых интересах национальной безопасности США "помочь Украине защитить свой суверенитет от ужасных преступлений, которые совершают российские войска против тысяч невинных гражданских лиц".
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"Эти зверства включают отвратительное использование изнасилований в качестве оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", - подчеркнула пресс-секретарь.
Контекст
Ранее сообщалось, что Майк Джонсон, избранный новым спикером Палаты представителей Конгресса США, заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю должно осуществляться отдельно.
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