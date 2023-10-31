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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Белом доме ответили республиканцам о разделении финансовой помощи Украины и Израиля

Киев • УНН

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Киев. 31 октября. УНН. Политизировать интересы национальной безопасности США – недопустимо. Об этом говорится в заявлении президента США, которое обнародовала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

В Белом доме ответили республиканцам о разделении финансовой помощи Украины и Израиля

Детали

По ее словам, требование изменений при выполнении потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля, и защита Украины от зверств россиян, - это разрыв нормального двухпартийного процесса и имеет разрушительные последствия для американской безопасности.

Также Карин Жан-Пьер отметила, что есть "твердое двухпартийное соглашение" о том, что в прямых интересах национальной безопасности США "помочь Украине защитить свой суверенитет от ужасных преступлений, которые совершают российские войска против тысяч невинных гражданских лиц".

Цитата

"Эти зверства включают отвратительное использование изнасилований в качестве оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", - подчеркнула пресс-секретарь.

Контекст

Ранее сообщалось, что Майк Джонсон, избранный новым спикером Палаты представителей Конгресса США, заявил, что финансирование помощи Украине и Израилю должно осуществляться отдельно.

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