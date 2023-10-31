Ночные обстрелы Днепропетровщины: повреждены 8 частных домов и авто
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УН. россияне вечером накануне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую общину на Никопольщине. Ночью трижды накрыли и сам Никополь. Занялись летняя кухня и хозяйственная постройка. Огонь потушили спасатели. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, из-за вражеского обстрела повреждены также 8 частных домов. Побиты 4 солнечные панели и авто. Повреждены линии электропередачи.
Спасатели продолжают обследовать территорию города. Погибших или раненых нет.
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