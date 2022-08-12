Оккупанты с вертолетов обстреляли украинские военные позиции на юге

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"В направлении наших позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, в результате удара РСЗО “Смерч” по Березнеговатому. Ранения получил местный житель.

Напомним

Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.