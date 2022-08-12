Окупанти з гелікоптерів обстріляли українські військові позиції на півдні

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"В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Наших втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у командуванні, внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому. Поранення отримав місцевий мешканець.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.