Окупанти з гелікоптерів обстріляли українські військові позиції на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" окупанти 12 разів атакували українські військові позиції на півдні з гелікоптерів та штурмової авіації. Про це інформує УНН.
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"В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Наших втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у командуванні, внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому. Поранення отримав місцевий мешканець.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.