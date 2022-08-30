Оккупанты с нескольких направлений пытаются установить контроль над Кодемой - Генштаб

Детали

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огненное поражение и отошли. Утраты уточняются.

На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения. Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.

На Краматорском направлении огневого поражения потерпели районы Богородичного, Славянского, Григорьевки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом нанесен у Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцева и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 47,55 тыс. человек, 1954 танков, 204 вертолетов и сотен единиц военной техники.