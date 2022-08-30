Оккупанты с нескольких направлений пытаются установить контроль над Кодемой - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Детали
На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.
Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огненное поражение и отошли. Утраты уточняются.
На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.
Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения. Основные усилия наших подразделений сосредоточены на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.
На Краматорском направлении огневого поражения потерпели районы Богородичного, Славянского, Григорьевки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.
На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной и реактивной артиллерии врагом нанесен у Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцева и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.
Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.
Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 47,55 тыс. человек, 1954 танков, 204 вертолетов и сотен единиц военной техники.