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Окупанти з декількох напрямків намагаються встановити контроль над Кодемою - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Окупанти з декількох напрямків намагаються встановити контроль над Кодемою - Генштаб

Деталі

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.

Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника.

На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом завдано біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

Раніше

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 47,55 тис. осіб, 1954 танків, 204 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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