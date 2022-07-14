Оккупанты с частичным успехом совершили наступление в Камянке, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что оккупационные войска рф с частичным успехом совершили наступление в Камянке, передает УНН.
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Начались 141 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину.
Северскому направлению враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы около 16 населённых пунктов. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Камешки. Осуществлял наступление в направлении населенного пункта Камянка, имеющего частичный успех.
В Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.
Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина – значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.
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