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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 35153 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти з частковим успіхом здійснили наступ в Кам’янці, - Генштаб

Окупанти з частковим успіхом здійснили наступ в Кам’янці, - Генштаб

Київ • УНН

 • 108232 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що окупаційні війська рф з частковим успіхом здійснили наступ в Кам’янці, передає УНН.

Деталі

Розпочалася 141 доба повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сіверському напрямку ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу 16 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення.

Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

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