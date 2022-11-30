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Оккупанты утром обстреляли музей в Херсоне - облсовет

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли художественный музей в Херсоне. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в среду, 30 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"российская федерация страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Пострадало здание - выбиты окна, посечены стены", - сообщил Соболевский.

Дополнение

29 ноября российские оккупанты попали в областную больницу в Херсоне.

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