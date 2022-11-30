Оккупанты утром обстреляли музей в Херсоне - облсовет

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"российская федерация страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Пострадало здание - выбиты окна, посечены стены", - сообщил Соболевский.

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29 ноября российские оккупанты попали в областную больницу в Херсоне.