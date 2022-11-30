Окупанти вранці обстріляли музей у Херсоні - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли художній музей у Херсоні. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у середу, 30 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"російська федерація країна, яка воєю не тільки з лікарнями, а і музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Постраждала будівля - вибито вікна, побито стіни", - повідомив Соболевський.
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29 листопада російські окупанти поцілили в обласну лікарню у Херсоні.