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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты утром атаковали "шахедом" Никополь: погиб человек, есть травмированные

Киев • УНН

 • 57619 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска утром среды атаковали «шахедом» Никополь Днепропетровской области, погибла одна женщина, еще известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Оккупанты утром атаковали "шахедом" Никополь: погиб человек, есть травмированные

Цитата

Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе. Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие», - написал Лысак в Telegram.

Дополнение 

В ночь на среду оккупанты обстреливали Никопольщину 5 раз. В общем выпустили 25 снарядов по населенным пунктам. обошлось без человеческих жертв.

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