Оккупанты утром атаковали "шахедом" Никополь: погиб человек, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска утром среды атаковали «шахедом» Никополь Днепропетровской области, погибла одна женщина, еще известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе. Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие», - написал Лысак в Telegram.
Дополнение
В ночь на среду оккупанты обстреливали Никопольщину 5 раз. В общем выпустили 25 снарядов по населенным пунктам. обошлось без человеческих жертв.