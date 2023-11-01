Окупанти вранці атакували "шахедом" у Нікополь: загинула людина, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська вранці середи атакували «шахедом» Нікополь Дніпропетровської області, загинула одна жінка, ще відомо про чотирьох постждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Вранці ворог вгатив по Нікополю. Спрямував на місто дрон-камікадзе. Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство», - написав Лисак у Telegram.
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У ніч на середу окупанти обстрілювали Нікопольщину 5 разів. У загальному випустили 25 снарядів про населеним пунктам. обійшлось без людських жертв.