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Окупанти випустили по Нікопольщині 25 снарядів - ОВА

Київ • УНН

 • 49847 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У ніч на середу окупанти обстрілювали Нікопольщину 5 разів. У загальному випустили 25 снарядів про населеним пунктам. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Окупанти випустили по Нікопольщині 25 снарядів - ОВА

Цитата 

“25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину. 

Бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обійшлось без людських жертв. Інші наслідки ударів уточнюються.

Нагадаємо

Збройні сили України збили ще два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

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