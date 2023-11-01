Окупанти випустили по Нікопольщині 25 снарядів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У ніч на середу окупанти обстрілювали Нікопольщину 5 разів. У загальному випустили 25 снарядів про населеним пунктам. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину.
Бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлось без людських жертв. Інші наслідки ударів уточнюються.
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