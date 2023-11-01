Оккупанты выпустили по Никопольщине 25 снарядов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ночь на среду оккупанты обстреливали Никопольщину 5 раз. В общем выпустили 25 снарядов по населенным пунктам. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“25 артиллерийских снарядов направил враг этой ночью на Никопольщину.
Бил по районному центру и Марганецкой громаде. В общем обстреливал населенные пункты 5 раз”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без человеческих жертв. Другие последствия ударов уточняются.
Напомним
Вооруженные силы Украины сбили еще два вражеских беспилотника над Днепропетровской областью.