Українські військові відмінусували ще два ворожі безпілотники на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Збройні сили України збили ще два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Відмінусували ще два ворожі безпілотники. Наші оборонці неба з ПвК "Схід" збили їх над Дніпровським та Криворізьким районами. Вкотре – дякую за захист!" - повідомив Лисак.
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