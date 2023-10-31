Украинские военные отминусовали еще два вражеских беспилотника на Днепропетровщине

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"Отминусовали еще два вражеских беспилотника. Наши защитники неба с ПвК "Восток" сбили их над Днепровским и Криворожским районами. В который раз – спасибо за защиту!" - сообщил Лысак.

Напомним

россияне вечером накануне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Никопольщине. Ночью трижды накрыли и сам Никополь. Загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Огонь потушили спасатели.