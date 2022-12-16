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Оккупанты впервые применили бомбардировщики из Энгельса – ВС ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты впервые применили бомбардировщики ТУ-95 из района Энгельса. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"В этот раз впервые оккупанты применили стратегические бомбардировщики ТУ-95 из района Энгельса, непосредственно, где те самолеты находятся на стоянках, на аэродроме. Из района Энгельса были впервые замечены эти пуски", – рассказал Игнат.

Дополнение

Юрий Игнат сообщил, что 16 декабря российские оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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