Оккупанты впервые применили бомбардировщики из Энгельса – ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российские оккупанты впервые применили бомбардировщики ТУ-95 из района Энгельса. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"В этот раз впервые оккупанты применили стратегические бомбардировщики ТУ-95 из района Энгельса, непосредственно, где те самолеты находятся на стоянках, на аэродроме. Из района Энгельса были впервые замечены эти пуски", – рассказал Игнат.
Дополнение
Юрий Игнат сообщил, что 16 декабря российские оккупанты выпустили по Украине более 60 ракет.
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.