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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні - Повітряні сили

Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 16406238 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 60 ракет випустили російські окупанти по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"На даний момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів", - зазначив він.

Окрім того, з його слів, працювали Су-35 з ракетами Х-59.

"ППО спрацювала непогано", - зазначив він.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога. У Києві та по областях працює ППО.

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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