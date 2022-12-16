Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понад 60 ракет випустили російські окупанти по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На даний момент є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені традиційно з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К, носіїв "Кинджалів", - зазначив він.
Окрім того, з його слів, працювали Су-35 з ракетами Х-59.
"ППО спрацювала непогано", - зазначив він.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога. У Києві та по областях працює ППО.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.