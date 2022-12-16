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Более 60 ракет выпустили россияне по Украине - Воздушные силы

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 60 ракет выпустили российские оккупанты по Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"На данный момент есть данные о более 60 ракетах, летевших по территории Украины. Выпущенные традиционно из самолетов Ту-95 - это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуски "Калибров" с Черного моря, есть также запуски ракет С-300, работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе отмечена работа Миг-31К, носителей "Кинжалов", - отметил он.

Кроме того, по его словам, работали Су-35 с ракетами Х-59.

"ПВО сработало неплохо", - отметил он.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога. В Киеве и по областям работает ПВО.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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