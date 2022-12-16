Окупанти вперше застосували бомбардувальники з Енгельса – ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські окупанти вперше застосували бомбардувальники ТУ-95 з району Енгельса. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Цього разу вперше окупанти застосували стратегічні бомбардувальники ТУ-95 з району Енгельса, безпосередньо, де ті літаки знаходяться на стоянках, на аеродромі. З району Енгельсу було вперше помічено ці пуски", – розповів Ігнат.
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Юрій Ігнат повідомив, що 16 грудня російські окупанти випустили по Україні понад 60 ракет.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.