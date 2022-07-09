Оккупанты ночью запускали ракеты по освобожденным селам Херсонской области, пылают леса и поля - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Прошлой ночью оккупанты из Херсона запускали ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсонской области. В близлежащих селах пылают леса и поля, передает УНН со ссылкой на возведение из ОГА за сутки.
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Ситуация в регионе стабильно напряженная.
"Оккупанты запускали ракеты по Николаевской области и освобожденным селам Херсонской области. В течение ночи автоматные очереди также слышали жители Херсона. Пожары на полях, горят леса в Давидом Броде и прилегающих селах. Из-за постоянных боев, растет количество уничтоженных домов и раненых людей", - говорится в сообщении.
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Жителей города Олешки Херсонской области, живущих рядом со складами оружия и скоплением техники российских оккупантов, призвали уехать подальше, поскольку Вооруженные Силы Украины пошли в наступление.
Прошедшие сутки, во временно захваченной российскими оккупантами Новой Каховке в Херсонской области ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов.