Окупанти вночі запускали ракети по звільнених селах Херсонщини, палають ліси та поля - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Минулої ночі окупанти з Херсону запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. У прилеглих селах палають ліси та поля, передає УНН з посиланням на зведення з ОДА за добу.
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Ситуація у регіоні стабільно напружена.
"Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. Протягом ночі автоматні черги також чули жителі Херсона. Пожежі на полях, горять ліси у Давидому Броді та прилеглих селах. Через постійні бої, зростає кількість знищених будинків та поранених людей", - йдеться у повідомленні.
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Жителів міста Олешки Херсонської області, які живуть поруч із складами зброї та скупченням техніки російських окупантів, закликали виїхати подалі, оскільки Збройні Сили України пішли у наступ.
Минулої доби, у тимчасово захопленій російськими окупантами Новій Каховці на Херсонщині ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів.