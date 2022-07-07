ЗСУ йдуть: мер Олешок закликав місцевих триматися подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Жителів міста Олешки Херсонської області, які живуть поруч із складами зброї та скупченням техніки російських окупантів закликали виїхати подалі. Про це написав міський голова Олешок Євген Рищук, передає УНН.
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"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати рф або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав Рищук у Telegram.
Нагадаємо
Російські окупанти захопили місто Олешки у Херсонській області.