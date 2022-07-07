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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43737 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ йдуть: мер Олешок закликав місцевих триматися подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів

ЗСУ йдуть: мер Олешок закликав місцевих триматися подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів

Київ • УНН

 • 169837 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Жителів міста Олешки Херсонської області, які живуть поруч із складами зброї та скупченням техніки російських окупантів закликали виїхати подалі. Про це написав міський голова Олешок Євген Рищук, передає УНН.

Цитата

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати рф або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав Рищук у Telegram.

Нагадаємо 

Російські окупанти захопили місто Олешки у Херсонській області.

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