ЗСУ йдуть: мер Олешок закликав місцевих триматися подалі від місць розташування ворожої техніки та окупантів

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"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати рф або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть! Смерть ворогам! Не будьте живим щитом для ворогів", - написав Рищук у Telegram.

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Російські окупанти захопили місто Олешки у Херсонській області.