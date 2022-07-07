ВСУ идут: мэр Олешек призвал местных держаться подальше от месторасположения вражеской техники и оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Жителей города Олешки Херсонской области, которые живут рядом со складами оружия и скоплением техники российских оккупантов призвали уехать подальше. Об этом написал мэр Олешек Евгений Рыщук, передает УНН.
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"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты рф или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут! Смерть врагам! Не будьте живым щитом для врагов", – написал Рыщук в Telegram.
Напомним
Российские оккупанты захватили город Олешки в Херсонской области.