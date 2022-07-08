ЗСУ знищують ворога в тилу: вдарили по складу боєприпасів у Новій Каховці

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"На Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Сьогодні, буквально дві години тому – влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського який погодився на співпрацю з окупантами – Сергія Томку", – зазначив Хлань.

Нагадаємо

7 липня українські військові 25-й раз вдарили по російських окупантах у Чорнобаївці Херсонської області.