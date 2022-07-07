Російські окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили та кладовищем для військової техніки.
Чорнобаївка-25: ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні українські військові 25-й раз вдарили по російських окупантах у Чорнобаївці Херсонської області. Про це у Facebook повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, інформує УНН.
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"Знаю, знаю, воно вже не так як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14.23. Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП", – написав Арестович.
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