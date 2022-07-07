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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чорнобаївка-25: ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки

Чорнобаївка-25: ЗСУ вдарили по скупченню ворожої техніки

Київ • УНН

 • 404234 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні українські військові 25-й раз вдарили по російських окупантах у Чорнобаївці Херсонської області. Про це у Facebook повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, інформує УНН.

Цитата

"Знаю, знаю, воно вже не так як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14.23. Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП", – написав Арестович.

Нагадаємо

Російські окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили та кладовищем для військової техніки.

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