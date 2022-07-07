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Чернобаевка-25: ВСУ ударили по скоплению вражеской техники

Чернобаевка-25: ВСУ ударили по скоплению вражеской техники

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня украинские военные 25-й раз ударили по российским оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует УНН.

Цитата

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", – написал Арестович.

Напомним

Российские оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

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