ВСУ уничтожают врага в тылу: ударили по складу боеприпасов в Новой Каховке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Во временно захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области ВСУ ударили по вражескому складу боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"В Херсонской области продолжается последовательное уничтожение врага в тылу. Сегодня, буквально два часа назад – попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке. Там же, по предварительной информации, вчера убили предателя, бывшего полицейского, который согласился на сотрудничество с оккупантами – Сергея Томко”, – отметил Хлань.
Напомним
7 июля украинские военные 25-й раз ударили по российским оккупантам в Чернобаевке Херсонской области.