Оккупанты ночью огнем накрыли Никопольский район

Детали

Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады - Червоногригорьевскую и Марганецкую.

Предварительно, люди не пострадали.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.

В остальных районах ночь без тревог и атак. И на данный момент спокойно.

Добавим

Военнослужащие Украины отбили атаки российской оккупационной армии в районе 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.