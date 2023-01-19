Оккупанты ночью огнем накрыли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольский район этой ночью. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко в своем Telegram, передает УНН. Под вражеским огнем оказалось две громады.
Детали
Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады - Червоногригорьевскую и Марганецкую.
Предварительно, люди не пострадали.
Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.
В остальных районах ночь без тревог и атак. И на данный момент спокойно.
Добавим
Военнослужащие Украины отбили атаки российской оккупационной армии в районе 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.