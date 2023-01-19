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ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 14 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 455641 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.

ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 14 населених пунктів Донбасу

Деталі

Розпочалася 330 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Водночас противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Одночасно, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Нагадаємо

Росія таємно перекидає своїх солдатів у Білорусь, зокрема, у цистернах, повідомляє “Наша ніва” із посиланням на джерела. РФ використовує залізничні цистерни для введення в оману супутникового та візуального моніторингу вантажів.

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