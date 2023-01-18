Росія у цистернах перекидує живу силу до Білорусі

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“Насправді всередині таких цистерн знаходяться не рідкі вантажі, а люди. За інформацією „Нашої Ніви“, всередині цистерн перевозять живу силу. Нам невідомо, чи транспортують військову техніку та боєприпаси до Білорусі також таким шляхом чи подібними замаскованими способами”, — зазначають у виданні.

Нагадаємо

У лютому 2022 року Росія використала територію Білорусі для нападу на Київ. Проте навесні того ж року під ударами української армії та через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням на розтягнутому фронті російські війська були змушені відступити з прикордонних з Білоруссю Київської, Житомирської та Чернігівської областей.