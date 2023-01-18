Россия в цистернах перебрасывает живую силу в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Россия тайно перебрасывает своих солдат в Беларусь, в частности, в цистернах, сообщает “Наша ніва” со ссылкой на источники. РФ использует железнодорожные цистерны для введения в заблуждение спутникового и визуального мониторинга грузов, передает УНН.
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“На самом деле внутри таких цистерн находятся не жидкие грузы, а люди. По информации „Нашей Ніви“, внутри цистерн перевозят живую силу. Нам неизвестно, транспортируют ли военную технику и боеприпасы в Беларусь также таким путем или подобными замаскированными способами”, — отмечают в издании.
Напомним
В феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси для нападения на Киев. Однако весной того же года под ударами украинской армии и из-за проблем с материально-техническим обеспечением на растянутом фронте российские войска были вынуждены отступить из приграничных с Беларусью Киевской, Житомирской и Черниговской областей.