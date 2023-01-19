ВСУ отбили атаки рашистов в районе 14 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 330 сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекамянское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Одновременно, сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА “Мерлин-ВР”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Напомним

Россия тайно перебрасывает своих солдат в Беларусь, в частности, в цистернах, сообщает “Наша нива” со ссылкой на источники. РФ использует железнодорожные цистерны для введения в заблуждение спутникового и визуального мониторинга грузов.