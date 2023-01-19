Окупанти вночі вогнем накрили Нікопольський район

Деталі

Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває.

В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.

Додамо

Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.