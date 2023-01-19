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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 5642 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Окупанти вночі вогнем накрили Нікопольський район

Київ • УНН

 • 400585 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. «Градами» та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Про це повідомив голова Очільник ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram, передає УНН. Під ворожим вогнем опинилося дві громади.

Окупанти вночі вогнем накрили Нікопольський район

Деталі

Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває.

В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.

Додамо

Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

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