Окупанти вночі вогнем накрили Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. «Градами» та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Про це повідомив голова Очільник ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram, передає УНН. Під ворожим вогнем опинилося дві громади.
Деталі
Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.
Попередньо, люди не постраждали.
Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває.
В інших районах ніч без тривог та атак. І на цю хвилину спокійно.
Додамо
Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.