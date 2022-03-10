Оккупанты ночью обстреляли село вблизи Балаклеи: погибли две женщины и двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Ночью в результате обстрела небольшого села в Харьковской области погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской громады Изюмского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом. В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей.
5-летней девочке удалось выжить. Она была травмирована. Бригадой медиков она была госпитализирована в Первомайскую больницу.
Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС.
Кроме этого, в 22:46 поступило сообщение о пожаре и разрушении в ТРЦ Nikolsky, что в центре города Харькова. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В 3:00 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было.
Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.
Дополнение
9 марта эвакуация из Изюма Харьковской области фактически была сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной.
Десятки автобусов, выехавших за жителями, - так и не попали в город. Лишь 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.