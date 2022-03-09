Евакуація з Ізюма фактично зірвана: весь день тривають обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуація з Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Про це повыдлмив у своэму Telegram-каналі очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
“Евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли”, - повідомив Синєгубов.
Деталі
З його слів, десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.
Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим.
“Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними більше 5000 осіб потребують евакуації! Без їжі, без води, без тепла”, - наголосив голова ОДА.
Він назвав це терором з боку російського окупанта проти мирного населення України.
Нагадаємо
9 березня зранку повідомлялося, що місто Ізюм у Харківській області російські окупанти взяли в облогу і знищують через відмову здатися.
8 березня в Ізюмі окупанти розбомбили приймальне відділення Центральної міської лікарні.