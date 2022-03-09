Эвакуация из Изюма фактически сорвана: весь день продолжаются обстрелы

Цитата

“Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день продолжаются обстрелы", - сообщил Синегубов.

Детали

С его слов, десятки автобусов, которые выехали за жителями, - так и не попали в город. Лишь 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.

Так же не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и прочим необходимым.

“Город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным более 5000 человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла", - подчеркнул председатель ОГА.

Он назвал это террором со стороны русского оккупанта против мирного населения Украины.

Напомним

9 марта утром сообщалось, что город Изюм в Харьковской области российские оккупанты взяли в осаду и уничтожают за отказ сдаться.

8 марта в Изюме оккупанты разбомбили приемное отделение Центральной городской больницы.