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Окупанти вночі обстріляли село поблизу Балаклії: загинули двоє жінок та двоє дітей

Окупанти вночі обстріляли село поблизу Балаклії: загинули двоє жінок та двоє дітей

Київ • УНН

 • 88207 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Вночі внаслідок обстрілу невеличкого села у Харківській області загинуло чотири особи: двоє дорослих та двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.

Деталі

Вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей.

5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її було госпіталізовано до Первомайської лікарні.

Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС.

Окрім цього, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. О 3:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Доповнення

9 березня евакуація з Ізюма Харківської області фактично була зірвана через недотримання умов російською стороною.

Десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.

Українські Національні Новини

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