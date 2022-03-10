Окупанти вночі обстріляли село поблизу Балаклії: загинули двоє жінок та двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Вночі внаслідок обстрілу невеличкого села у Харківській області загинуло чотири особи: двоє дорослих та двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
Деталі
Вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей.
5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її було госпіталізовано до Первомайської лікарні.
Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС.
Окрім цього, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. О 3:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.
Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Доповнення
9 березня евакуація з Ізюма Харківської області фактично була зірвана через недотримання умов російською стороною.
Десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.