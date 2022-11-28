Оккупанты выпустили более 30 снарядов в сторону Никопольского района
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли из “Градов” три общины в Никопольском районе, пишет УНН.
Детали
Русские обстреляли из “Градов” и тяжелой артиллерии три общины — Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую.
В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.
Прошло без пострадавших. Детали атак выясняются.
“В остальных районов ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно”, — добавил Резниченко.
Напомним
Военные Украины отразили атаки российской оккупационной россии в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.