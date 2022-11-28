Оккупанты выпустили более 30 снарядов в сторону Никопольского района

Детали

Русские обстреляли из “Градов” и тяжелой артиллерии три общины — Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую.

В мирные населенные пункты прилетели более 30 снарядов.

Прошло без пострадавших. Детали атак выясняются.

“В остальных районов ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно”, — добавил Резниченко.

Напомним

Военные Украины отразили атаки российской оккупационной россии в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.