ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донецької області — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської окупаційної росії в районі 10 населених пунктів Донецької області, пише УНН.
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Розпочалася 278 доба російського широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей.
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“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області”, — повідомили в Генштабі.
Додамо
Україна може робити тисячі пострілів на день, і все ще потребує протиповітряного захисту від російських атак. Водночас в Афганістані сили НАТО випускали по 300 снарядів за добу, відзначили представники Альянсу.