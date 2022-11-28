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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50120 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донецької області — Генштаб

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донецької області — Генштаб

Київ • УНН

 • 752411 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської окупаційної росії в районі 10 населених пунктів Донецької області, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 278 доба російського широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Цитата

“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області”, — повідомили в Генштабі.

Додамо

Україна може робити тисячі пострілів на день, і все ще потребує протиповітряного захисту від російських атак. Водночас в Афганістані сили НАТО випускали по 300 снарядів за добу, відзначили представники Альянсу.

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