ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донецької області — Генштаб

Деталі

Розпочалася 278 доба російського широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

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“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області”, — повідомили в Генштабі.

Додамо

Україна може робити тисячі пострілів на день, і все ще потребує протиповітряного захисту від російських атак. Водночас в Афганістані сили НАТО випускали по 300 снарядів за добу, відзначили представники Альянсу.