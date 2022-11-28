ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донецкой области — Генштаб

Детали

Начались 278 сутки российского широкомасштабного вторжения России в Украину.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается опрокидывание отдельных подразделений противника с территории республики беларусь после обретения ими боевых способностей.

Цитата

“За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области”, — сообщили в Генштабе.

Добавим

Украина может производить тысячи выстрелов в день, и все еще нуждается в противовоздушной защите от российских атак. В то же время в Афганистане силы НАТО выпускали по 300 снарядов в сутки, отметили представители Альянса.