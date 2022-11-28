ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донецкой области — Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской оккупационной россии в районе 10 населенных пунктов Донецкой области, пишет УНН.
Детали
Начались 278 сутки российского широкомасштабного вторжения России в Украину.
Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается опрокидывание отдельных подразделений противника с территории республики беларусь после обретения ими боевых способностей.
Цитата
“За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области”, — сообщили в Генштабе.
Добавим
Украина может производить тысячи выстрелов в день, и все еще нуждается в противовоздушной защите от российских атак. В то же время в Афганистане силы НАТО выпускали по 300 снарядов в сутки, отметили представители Альянса.