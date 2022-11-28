Окупанти випустили понад 30 снарядів у бік Нікопольського району
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли з “Градів” три громади у Нікопольському районі, пише УНН.
Деталі
Росіяни обстріляли з “Градів” та важкої артилерії три громади — Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.
У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.
Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.
“У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — додав Резніченко.
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