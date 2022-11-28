Окупанти випустили понад 30 снарядів у бік Нікопольського району

Деталі

Росіяни обстріляли з “Градів” та важкої артилерії три громади — Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів.

Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.

“У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — додав Резніченко.

Нагадаємо

Військові України відбили атаки російської окупаційної росії в районі 10 населених пунктів Донецької області.