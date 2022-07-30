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Оккупанты выложили список жертв в Еленовке: патронатная служба "Азова" не может подтвердить или опровергнуть данные

Киев • УНН

 • 721123 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Патронатная служба полка “Азов” не может подтвердить или опровергнуть информацию о фамилиях погибших и раненых в Еленовке Донецкой области, которую обнародовали оккупанты. Об этом говорится в официальном заявлении патронатной службы, пишет УНН.

Цитата

“Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Мы - Патронатная служба "Азова" - не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяем их на достоверность”, – говорится в сообщении.

Детали

Там отметили, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке. Поэтому ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ.

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. 

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибло около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

ГУР МОУ сообщило, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина, указали в ГУР.

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