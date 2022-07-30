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Окупанти виклали список жертв в Оленівці: патронатна служба "Азову" не може підтвердити або спростувати дані

Окупанти виклали список жертв в Оленівці: патронатна служба "Азову" не може підтвердити або спростувати дані

Київ • УНН

 • 721125 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Патронатна служба полку “Азов” не може підтвердити або спростувати інформацію щодо прізвищ загиблих та поранених в Оленівці на Донеччині, яку оприлюднили окупанти. Про це йдеться в офіційній заяві патронатної служби, пише УНН.

Цитата

“Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Наразі ми - Патронатна служба "Азову" - не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

Там наголосили, що імена поранених та загиблих в Оленівці повідомляють родинам в індивідуальному порядку. Тому жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ.

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці. 

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

ГУР МОУ повідомило, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.

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