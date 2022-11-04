Оккупанты ударили ракетами С-300 по Николаеву, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российские оккупационные войска ночью обстреляли Николаев ракетами С-300. В результате вражеской атаки разрушены складское помещение, повреждены здание и автомобили. Обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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«Ночью, 3 ноября, около 23:30 враг обстрелял один из районов Николаева ракетами типа С-300. В результате разрушено складское помещение, повреждено административное здание и стоящие рядом автомобили. Также из-за ракетного удара возник пожар еще одного складского помещения, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительно, без жертв и пострадавших», - написал он в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, по состоянию на утро 4 ноября ситуация по районам такова:
Николаевский район:
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- Вчера, 3 ноября, ориентировочно после 13:00 враг обстрелял населенный пункт Первомайской громады. В результате чего повреждены два жилых дома. Пострадавших нет.
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Баштанский район:
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- Продолжаются обстрелы территории Березнеговатской громады. Вчера, ориентировочно в 08:38, обстрелам подверглись окрестности населенного пункта громады. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.
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- Также вчера, 3 ноября, около 14:30 и сегодня, 4 ноября, в 00:30 и 04:45 были обстрелы населённого пункта Широковской громады. Попадания в уже разрушенные здания и по открытым территориям. Пострадавших нет.
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В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
3 ноября оккупанты обстреляли окрестности Ингульской громады Николаевской области. По данным Николаевской ОВА в Telegram, пострадавших и разрушений нет.