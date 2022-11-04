Окупанти вдарили ракетами С-300 по Миколаєву, є руйнування

Цитата



«Вночі, 3 листопада, близько 23:30 ворог обстріляв один з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, без жертв та постраждалих», - написав він в Telegram.

Деталі



За даними голови ОВА, станом на ранок 4 листопада ситуація по районах така:



Миколаївський район:



Вчора, 3 листопада, орієнтовно після 13:00 ворог обстріляв населений пункт Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджено два житлових будинки. Постраждалих немає.



Баштанський район:



Тривають обстріли території Березнегуватської громади. Вчора, орієнтовно о 08:38, обстрілів зазнали околиці населеного пункту громади. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.



Також вчора, 3 листопада, близько 14:30 та сьогодні, 4 листопада, о 00:30 і 04:45 були обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.



У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

3 листопада російські окупанти обстріляли околиці Інгульської громади Миколаївської області. За даними Миколаївської ОВА у Telegram, постраждалих та руйнувань немає.